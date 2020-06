Lotito querela Le Iene per il servizio sull’acquisto di Zarate

Il presidente della Lazio lo annuncia sul sito del club. Definisce il servizio inattendibile e infondato ed aggiunge che ha procurato danni gravissimi alla società quotata in borsa. Ne risponderanno i responsabili

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha deciso di querelare Le Iene. Lo ha annunciato tramite una nota pubblicata sul sito del club. Lotito dichiara che il servizio in cui veniva accusato di aver pagato a nero Zarate è completamente infondato. Aggiunge che il fatto che i dettagli della questione siano stati già resi di dominio pubblico prima della messa in onda del programma ha recato danno al club. Annuncia, infine, che si rivolgerà alle competenti sedi penali e civili per chiamare a risponderne i responsabili.

Questa la nota del club:

“Visionato con i Legali il servizio de “LE IENE”, che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona ed alla S.S. Lazio S.p.A., società quotata in Borsa, gravissimi danni, non ritengo di conferire a questo ulteriore risonanza con la mia partecipazione.

Resta peraltro fermo che i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati e che di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti Sedi penali e civili”.