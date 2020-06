Probabile formazione Verona-Napoli: Allan gioca

Nonostante l’infortunio rimediato in allenamenti ieri, secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano dovrebbe essere regolarmente in campo oggi alle 19.30

Ancora novità per quanto riguarda la formazione azzurra che dovrebbe scendere in campo nel tardo pomeriggio di oggi contro il Verona. Nonostante l’infortunio accorso ieri ad Allan durante l’allenamento del mattino, il centrocampista potrebbe essere in campo oggi secondo il Corriere dello Sport, essendo in vantaggio su Fabian Ruiz

Sarà un Napoli molto diverso da quello che ha battuto la Juve, ma Gattuso lo ha spiegato, ci sarà posto per tutti dovendo giocare ogni 3 giorni. Spazio dunque a Milik in attacco che lascerà riposare Mertens e a Politano che si sistemerà alla sinistra. Torna Ospina tra i pali per un’alternanza che sembra durerà fino al termine della stagione.