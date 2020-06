Politano: “Ho sbagliato dopo il rigore, ho chiesto scusa ai giocatori della Juve”

A radio Kiss Kiss: “Noi non facciamo catenaccio, siamo una squadra compatta, ma come la Juve e l’Inter. La corsa Champions? Ci proveremo fino alla fine”

Matteo Politano ha risposto a qualche domanda in diretta su radio Kiss Kiss

Il tuo gesto nei confronti della panchina della Juve dopo il rigore

“Sono cose che non vanno fatte, poi sono andato da loro a chiedere scusa perché non è stato un bel gesto e non si fanno per rispetto per la persona”