Piccinini: nel calcio va bene tutto, tranne nascondere i positivi

Mentre comincia a montare anche a livello internazionale il “caso Gasperini“, la Serie A è riuscita a spostare l’attenzione del dibattito nazionale sulle astruse formule dell’algoritmo che potrebbe decidere la classifica finale in caso di nuovo stop del campionato.

Ma quello dei “positivi nascosti” resta l’elefante nella cristallerie. Così la pensa anche Sandro Piccinini, che scrive su Twitter:

Porte chiuse per esigenze sanitarie; classifica con algoritmo in caso di necessità; Campionato e Coppa Italia in due mesi per salvare il contratto tv; tutto accettabile in una situazione come questa. Tutto, tranne nascondere i positivi. Mi auguro che chi di dovere sappia vigilare