Secondo quanto riporta Open, il tribunale di Napoli smentisce clamorosamente l’azione dei Carabinieri dell’altra sera che avevano arrestato “in flagranza” di reato Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4 colpevole di essere fuggito da Milano a Napoli per poi andare con la moglie in pizzeria e festeggiare il suo 89esimo compleanno.

Secondo gli atti riportati dal sito il gip di Napoli ha però deciso di liberare immediatamente il giornalista precisando che Emilio Fede ha dall’autunno scorso il diritto di lasciare la propria abitazione per motivi di salute e, “se a ciò si aggiunge che lui, in qualità di uomo intelligente e furbo, ha fin da subito dichiarato spontaneamente che era a Napoli per motivi di cura, allora questa circostanza, unitamente all’età e al fatto che oggi è il suo compleanno, affievoliscono notevolmente il fuoco del dolo dell’evasione”.

Parole dure anche per quanto riguarda la necessità dell’arresto e i motivi di tenerlo sotto stretta custodia