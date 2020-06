Novellino: «Aspettiamoci un campionato falsato, con le squadre più forti favorite»

Repubblica Genova intervista Walter Novellino, storico allenatore della Sampdoria. Parla del calcio che si aspetta alla ripresa della Serie A.

Almeno questo è quello che dice la Germania.

«Ma forse l’Italia è diversa per mentalità. Mi trovassi in panchina, lavorerei molto sulla testa. Gli spalti vuoti tolgono punti di riferimento, il giocatore deve capire come si marca l’uomo, come si deve comportare. Giocando in estate, con il caldo, sarà importante gestire il pallone, leggere la gara. E diventa fondamentale l’esperienza».