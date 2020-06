«Nessuno al Barcellona si diverte». La sentenza di Setién che è anche l’imputato

Come se non bastasse, i catalani di Sport riportano le dichiarazioni di Xavi che ribadisce la propria candidatura a una panchina rifiutata in corsa, a gennaio:

“Il mio sogno più grande ora è essere allenatore del Barcellona e tornare lì per vincere. Io e il mio staff tecnico ci stiamo preparando per allenarlo. Il mio desiderio è di tornare al momento giusto per iniziare un nuovo progetto da zero in cui possa avere voce in capitolo nelle decisioni calcistiche del club. A gennaio ne abbiamo parlato, ma quello non era il momento giusto”.