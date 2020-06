Natalino Balasso guarda Juve-Milan e scrive: «Ci stiamo facendo prendere per il culo»

Addio distanziamento sociale. L’attore su Facebook: «A teatro solo i monologhi». Lo hanno pensato anche i tanti obbligati alla mascherina

Era nell’aria, lo avevamo pensato guardando le partite della Bundesliga in tv, eppure la questione del distanziamento sociale nel calcio sembrava semplice. Niente abbracci, niente festeggiamenti per i gol e soprattutto niente polemiche con l’arbitro o assembramenti. Proprio quello che è accaduto ieri sera alla prima partita con la sfida tra Juve e Milan. A immortalare il fotogramma è stato non il solito tifoso, ma Natalino attore, comico e scrittore italiano che ha partecipato per anni a Zelig. Segnalato da Dagospia.

Nel suo post social ha sottolineato come siano evidenti le distanze che intercorrono tra i calciatori del Milan e Orsato, come per un monologo a teatro

Vorrei capire meglio quella questione che a teatro si possono fare solo monologhi, oppure letture con leggio distanziato di 2 metri. Sì, vorrei capire meglio com’è che ci stiamo facendo prendere per il culo.