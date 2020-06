Napoli-Spal: Koulibaly non ci sarà, torna Manolas

Turn-over in difesa secondo la Gazzetta dello Sport, per preservare Koulibaly, diffidato, in vista della sfida contro l’Atalanta

Mancano poche ore per la sfida contro la Spal al San Paolo. Il Napoli ha svolto ieri l’ultimo allenamento tra le mura dello stadio di casa in vista della gara contro la formazione di mister Di Biagio, da cui Gattuso ha tirato fuori le sue scelte per la formazione da mandare in campo.

Non ci sarà Koulibaly, secondo la Gazzetta dello Sport, probabilmente per salvaguardarlo per la sfida contro lAtalanta dal momento che è diffidato. Torna in campo invece Manolas che non giocava dal dal 29 febbraio.

Ritorna Meret tra i pali confermando l’alternanza promessa dal mister. E giocherà ancora titolare anche Elmas che non aveva proprio convinto nelle prestazioni precedenti.