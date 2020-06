Napoli-Spal, Gattuso è pronto a un nuovo turn-over

Non esistono titolarissimi e per la partita di domenica contro la Spal Meret, Manolas, Mario Rui, Fabian, Mertens e Younes sono in rampa di lancio

La vittoria contro il Verona ha fatto bene all’animo oltre che alla classifica, ma adesso bisogna subito archiviarla perché domenica che già la Spal ed è un altro appuntamento a cui non si può mancare. Gattuso ha promesso che non è tempo di titolarissimi e che ci sarà spazio per tutti nelle prossime gare complice anche le 5 sostituzioni.

“Tenetevi pronti, giocherete tutti, non possiamo permetterci cali di tensioni”

Proprio domenica, secondo Repubblica il turn over è già una certezza, con Meret, Manolas, Mario Rui, Fabian, Mertens e Younes in rampa di lancio.

A Verona del resto i cambi nella formazione titolare rispetto alla finale di Coppa Italia con la Juve sono stati cinque e il Napoli ne ha tratto giovamento, con Milik che si è fatto trovare pronto e ha messo in discesa la partita degli azzurri con il suo decimo gol in campionato.