Napoli-Juve, per la gazzetta Mertens stringerà i denti anche stasera

Il belga è affaticato ai flessori, ma aveva lo stesso problemino anche prima della semifinale contro l’Inter e sappiamo come è andata a finire.

Cambiamenti in vista per il Napoli che scenderà in campo questa sera contro la Juve. Confermati i cambi previsti nei giorni scorsi secondo la Gazzetta dello Sport che però non ha dubbi sull’utilizzo del belga in attacco nonostante i suoi problemi fisici

Gattuso potrebbe cambiare due pedine rispetto alla semifinale contro l’Inter, con Fabian Ruiz preferito a Elmas e Callejon dal 1’ al posto di Politano. Confermata la difesa con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Demme sarà l’argine centrale, alla sua sinistra Zielinski. Davanti ancora spazio per Mertens e Insigne. Il belga è affaticato ai flessori, ma aveva lo stesso problemino anche prima della semifinale contro l’Inter e sappiamo come è andata a finire. Anche perché Gattuso sa bene come motivare i suoi.

Pochi dubbi anche per quanto riguarda la Juve

Sarri sembra avere un solo dubbio e ha convocato anche gli indisponibili Chiellini, Demiral e Higuain. In difesa, davanti a Buffon, tocca ancora a Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Da mezzala destra toccherà a Khedira, con Bentancur favorito su Pjanic in regia e Matuidi a sinistra. Attacco con Douglas Costa, Dybala falso nueve e Cristiano Ronaldo.