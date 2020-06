Napoli-Juve, Higuain vuole esserci

Come riporta il Corriere dello Sport l’attaccante argentino è già al lavoro per cercare di recuperare in tempo per la finale di Coppa Italia

Non è passata certo inosservata l’assenza di Gonzalo Higuain nella semifinale di Coppa Italia, anzi l’attaccante argentino è stato ripreso mentre era sugli spalti intento a guardare il telefonino e per questo è stato subissato di battutine sui social.

Ma adesso quello che conta è capire se riuscirà a recuperare in tempo e ad esserci mercoledì per la finale contro il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, il Pipita non intende rinunciar e per questo si è già messo al lavoro

La strada è stretta, anche perché con questo tipo di infortuni muscolari – il suo è al bicipite femorale della coscia destra – bisogna andarci cauti, ancor di più adesso che il fisico dei giocatori deve fare i conti con il lungo stop dovuto alla pandemia. Gonzalo però è al lavoro per esserci: anche ieri ha svolto una seduta personalizzata e spera di farcela in tempo per essere almeno tra i convocati per il match dell’Olimpico. Bisognerà attendere l’evoluzione giorno per giorno ma la rincorsa è già partita.