Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2024, Mario Rui fino al 2025, apertura per Hysaj

Sul Mattino. Raggiunto l’accordo con il nazionale azzurro e il portoghese, restano da definire i dettagli. Il Napoli mette sul piatto un triennale per Hysaj e gli lascia tempo per decidere

Le ultime ore sono state importanti sul fronte rinnovi in casa Napoli. Il Mattino scrive che è stata raggiunta l’intesa per il prolungamento di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo e che anche per Hysaj sono cambiate le prospettive.

“Nelle ultime ore Di Lorenzo e Mario Rui hanno raggiunto l’intesa per prolungare la permanenza nel Napoli: il nazionale azzurro firmerà un rinnovo fino al 2024 mentre il portoghese, che aveva la scadenza nel giugno del 2025. Dietro gli accordi praticamente raggiunti c’è la mano dell’agente Mario Giuffredi, uno dei manager italiani più influenti del momento. Ovvio, restano dei dettagli da definire, ma le intenzioni sono chiare. Ma nel lungo faccia a faccia tra Giuffredi e Giuntoli sono state aperte le porte anche per Hysaj: Gattuso ne ha apprezzato la duttilità e la disponibilità e ha chiesto e ottenuto di presentare una offerta al terzino: l’albanese era convinto da tempo di essere arrivato al capolinea della sua avventura napoletana ma ora riflette. Sul tavolo un triennale. Non ci sono ultimatum, prenda il tempo che vuole”.