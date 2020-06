Nanni, medico Figc: “C’era chi voleva partire ad aprile, allenandosi a marzo”

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport intervista Gianni Nanni coordinatori dei medici sportivi della Serie A e membro della Commissione medico scientifica della Figc sull’attuale situazione del coronaviurs in relazione al mondo del calcio e sulla possibilità che la quarantena in caso di positivo venga ridotta

Sul tema dunque decide il Cts, ma la suo interno ci sono pareri discordanti e Nanni spiega

«Bisognava evitare le fughe in avanti, non dimenticarti che c’era chi voleva partire ad aprile, allenandosi a marzo»

Sul ritorno agli stadi

«Riaprono i cinema, i teatri, non vedo perché non si dovrebbe riportare il pubblico negli stadi, naturalmente per gradi, e sarebbe comunque un bel progresso. Disciplinare gli ingressi non sarà così semplice ma fattibile»