Milik quando vede il Verona si scatena. Gagliardini riesce a mangiarsi un goal incredibile.

Cornelius(Parma) quando vede Genoa si scatena. Dopo i 3 goal all’andata pure tre goal a Marassi, di buona fattura. Fa reparto da solo. Ogni pallone che tocca crea problemi all’imbarazzante difesa del grifone. Raggiunge quota 11 reti in classifica marcatori… Non pochi per un panchinaro.