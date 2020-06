Mertens: “Napoli, non è finita qui. La nostra storia continua”

Dries Mertens ha rinnovato. Dopo settimane di passione, in cui è stato accostato all’Inter, il folletto belga il nostro Ciro, ha finalmente firmato il rinnovo. E ne ha subito dato notizia su Twitter con un video bellissimo, in cui celebra Napoli, l’amore che prova per la città e i napoletani e la sua voglia di restare ancora molto molto tempo insieme a noi, per fare tanti gol. Mertens è innamorato della città. E questo video lo rende ancora più evidente, se ancora ci fossero dei dubbi.

“Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche e mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la nostra casa. L’unica maniera per ripagare tanto amore era indossare la maglia azzurra e fare gol. Tanti gol. Una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che on amano Napoli perché non l’hanno vista come l’ho vista io. E chi invece la ama come me sa che è u amore che durerà tuttala vita. Darò per te tutto me stesso fino all’ultimo mio giorno per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città come il goleador di tutti i tempi. Io goleador? chi lo avrebbe mai detto quando ho firmato per il Napoli. Ma non è finita qui, la nostra storia continua. Un saluto, Ciro Dries Mertens