Maksimovic festeggia con i tifosi cantando ‘O surdato ‘nnammurato (VIDEO)

Il difensore serbo è stato accolto dai fan urlanti al ritorno in città e si è lasciato andare ai festeggiamenti insieme a loro

Uno dei protagonisti indiscussi della finale di ieri di Coppa Italia è stato sicuramente Nikola Maksimovic. La sua prestazione contro la Juventus è stata quasi perfetta, ed ha contribuito in maniera notevole a fare in modo che la squadra di Gattuso riuscisse ad alzare il trofeo all’Olimpico.

Dopo la partita, la squadra è rientrata subito in città e Maksimovic è stato accolto, come i compagni, da un bagno di folla, con i tifosi impazziti per essere riusciti finalmente a vincere la Coppa. Il difensore serbo si è lasciato andare ai festeggiamenti. Accerchiato dai tifosi azzurri, si è lanciato a cantare ‘O surdato ‘nnamurato abbracciando chi gli era vicino e saltando felice dalla gioia.

Mención aparte merece Maksimovic. Lejos de los focos, ha sido clave en el regreso del mejor Napoli. El mejor central para @CIES_Football antes del parón, secó a Lautaro en semis y a CR7 en la final. Marcó el penalti y se coronó en el taxi. O Surdato Nammurato, nunca mejor dicho pic.twitter.com/sZuZHaunBt — Pipe Olcina (@PipeOlcina17) June 18, 2020