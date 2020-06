Lotito candidato sindaco a Roma per il centrodestra? La città giallorossa non gradisce

Repubblica scrive dei movimenti in corso per le prossime elezioni a sindaco di Roma. E nel centrodestra circola il nome di Claudio Lotito presidente della Lazio.

Repubblica scrive che “è un tam tam più da radio romane che frutto di precise strategie politiche. Alle Politiche 2018 non ce l’ha fatta. Da presidente della Salernitana era stato candidato da Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1, ma è stato il primo dei non eletti”.

Fosse per lui, ritenterebbe il colpaccio sulla Capitale. L’handicap – a prescindere dall’incorruttibile fede giallorossa (nel senso calcistico) di Giorgia Meloni – è proprio la metà (e oltre) romanista della città: gradirebbe assai poco la scelta. Per non dire dell’ala dei laziali malpancisti, da sempre critici verso il presidente, nonostante i successi. Salvini non nasconde di voler piantare la bandiera della Lega sul Campidoglio. Piccolo dettaglio: per ora non ha nessuno da candidare.