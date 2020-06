L’agente di Koulibaly vuole convincere De Laurentiis ad abbassare il prezzo

Il Mattino riporta che Ramadani è stato a Napoli in questi giorni e ci tornerà tra due settimane per trattare, offerte alla mano, il trasferimento di Koulibaly

L’agente di Koulibaly, Ramadani, è stato a Napoli nei giorni scorsi per parlare del suo futuro. Un futuro che da tempo si pensa possa non essere più nel Napoli, ma per adesso nessun incontro c’è stato con il Napoli perché nessuna offerta è ancora arrivata per il difensore senegalese. Eppure, come riporta il Mattino, di pretendenti ce ne sono tante di squadre: Psg, Liverpool, Manchester United che da tempo lo seguono e che stanno cercando un centrale di livello internazionale, a cui vanno aggiunte ancora il City e il Newscastle.

Nessuna offerta, però, è arrivata. Il motivo è semplice: tutti sono in attesa di capire i propri budget, sia con le ripartizioni dei diritti tv in Premier sia con la decisione della Uefa sui premi e sugli introiti delle competizioni continentali.

Quello che appare chiaro al procuratore del ragazzo è che Koulibaly compirà 31 anni la prossima stagione e se si vuole fare una cessione top bisogna farla in questa sessione di mercato, per cui cercherà di convincere il presidente De Laurentiis ad abbassare un po’ la sua pretesa di 90 milioni per il difensore