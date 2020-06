L’agente di Jorginho: “Nessun contatto con la Juve, difficile possano acquistarlo”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoJuve. Ha negato che ci siano stati contatti con la Juve per il futuro del centrocampista.

“Apprendo di questi continui rumors soltanto dai giornali, perché nessuno della Juventus mi ha contattato. Sarri lo apprezza molto come persona e come giocatore, hanno lavorato molto bene insieme ma non c’è altro. Il ragazzo pensa solo al Chelsea, ha ripreso ad allenarsi e si sta preparando per l’inizio della Premier”.