La Stampa: Napoli-Inter, gol assurdi che si vedono dopo tre mesi di stop

Garanzini elogia Ospina per le parate e l’assist a Insigne. Rocchi ha sbagliato a non espellere Young per doppia ammonizione

Napoli-Inter. Ecco uno stralcio dell’analisi di Gigi Garanzini su La Stampa:

Gol di Eriksen da calcio d’angolo, esitazioni in serie sulla traiettoria avvelenata e palla tra le gambe di Ospina, meno colpevole di quanto potesse sembrare a prima vista. E in ogni caso (Ospina, ndr) poi determinante sia nel momento migliore dell’Inter, con due grandi parate su Lukaku e Candreva, sia con il rilancio volante che ha liberato Insigne in profondità per il comodo assist a Mertens: ma assurdo il piazzamento della difesa interista che si è lasciata il vuoto alle spalle su di un corner a favore. Errori ragionevolmente da desuetudine agonistica, dall’una e dall’altra parte. Sui gol, come si è detto, ma anche nella scelta di tempo sui contrasti a metà campo: steso una prima volta Politano con un’entrata in ritardo e debitamente ammonito, Young si è ripetuto paro paro venti minuti più tardi e ha certamente sbagliato Rocchi a risparmiargli il secondo giallo.