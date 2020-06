La pazza idea della Juve potrebbe essere quella di richiamare Allegri

Senza aspettare la fine della stagione, secondo il Corriere della Sera, i bianconeri potrebbero richiamare il tecnico ancora sotto contratto e bloccare il suo passaggio al Psg

La Juve ha perso non solo la Coppa Italia, ma soprattutto l’ha persa contro il Napoli. Sfuma dunque il primo obiettivo stagionale per i bianconeri e il primo titolo per Maurizio Sarri che vede messa in discussione la sua panchina, anche se non apertamente. La pazza idea che riporta oggi il Corriere della Sera potrebbe infatti essere quella di richiamare Allegri

Tutto vero, ma anche se nessuno è contento dopo una sconfitta (il presidente Agnelli che premia i giocatori del Napoli resta un’immagine positiva della serata), colpiscono sempre le espressioni stizzite di Ronaldo dopo aver perso, viste anche con Allegri. Proprio l’ex allenatore, sotto contratto fino a fine giugno è uno dei pochi profili di alto livello disponibili nel caso la situazione peggiorasse: la tentazione potrebbe essere quella di richiamarlo e di «bloccare» il suo passaggio al Psg, che sarebbe già legato a un compromesso.