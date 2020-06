La Gazzetta sui festeggiamenti dei tifosi del Napoli: perché non è stato previsto un servizio d’ordine pubblico?

Anche la sottosegretaria alla Salute Zampa ha attaccato i tifosi azzurri: “Comportamenti sbagliatissimi che fanno venire scrupoli di coscienza a chi ha deciso che si poteva ritornare al gioco del pallone”

La Gazzetta dello Sport definisce discutibile la risposta del sindaco di Napoli Luigi De Magistris al membro dell’Oms Guerra che ieri aveva chiamato “sciagurati” i tifosi del Napoli scesi in piazza per festeggiare la vittoria della Coppa Italia

«Napoli non ha più contagiati da quando è finito il lockdown, in città sono 7 giorni che c’è il contagio zero, e in piazza c’erano solo napoletani. Non bisogna essere ipocriti. È stato solo un contagio di felicità».

La Gazzetta ribatte che se ci sono delle regole, quali il distanziamento sociale e l’obbligo di portare la mascherina, qualcuno dovrebbe farle rispettare. Era prevedibile, continua la rosea, che in caso di vittoria i tifosi sarebbero scesi in strada, e allora perché non è stato previsto un adeguato servizio d’ordine pubblico?

Anche la sottosegretaria alla Salute Zampa ha attaccato i tifosi azzurri

«Comportamenti sbagliatissimi. A Pechino stanno chiudendo un quartiere dopo l’altro. Vorrei dire ai tifosi che fanno venire molti scrupoli di coscienza a chi ha deciso che poteva essere possibile ritornare al gioco del pallone»