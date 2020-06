La figlia di Bud Spencer: «Papà diceva sempre che è diventato quello che è stato, grazie a Napoli»

«Bud. Un gigante per papà» è il titolo del libro di Cristiana Pedersoli la figlia di Carlo. Uscirà il 17 giugno. Il Mattino ne pubblica alcuni estratti.

Per anni non sono riuscita a capire perché dicesse che non sarebbe mai riuscito a essere quello che è stato se non fosse nato a Napoli. Poi abbiamo organizzato una mostra intitolata a mio padre proprio lì, e ho cominciato a frequentare la città, a scoprirne l’anima. Prima l’avevo visitata superficialmente (…), non abbastanza per carpirne la magia. Ora ho scoperto, invece, che quella città è un concentrato di energia: la gente ha un’identità fortissima, è orgogliosa delle proprie radici, della propria storia, del cibo e del paesaggio.