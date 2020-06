La Coppa Italia è l’ultima possibilità per Callejon di vincere con il Napoli

L’ultima possibilità che ha Josè Maria Callejon di vincere qualcosa con il Napoli è la Coppa Italia. Lo spagnolo ormai è prossimo all’addio. Né lui né il Napoli hanno manifestato la volontà di rinnovare. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Callejon, invece, è il giocatore con il maggior numero di assist, 9, ma ha segnato appena 2 reti. Per lui, la Coppa Italia resta l’ultima opportunità per vincere con il Napoli. Al termine della stagione, infatti, ritornerà in Spagna, il suo contratto è in scadenza e le parti non hanno manifestato la volontà di ridiscuterlo”.