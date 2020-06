Koulibaly: “Ci mettono in difficoltà, serve più equilibrio. Gol al momento giusto”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni tra il primo e il secondo tempo della sfida col Verona, ai microfoni di DAZN.

Sappiamo che è molto difficile, il Verona sa metterci un po’ in difficoltà ma dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto gol nel momento giusto ma dobbiamo continuare a spingere. Quando loro sono tutti dietro e recuperano la palla, vanno subito in avanti. Per questo noi dobbiamo essere più equilibrati, continuare a pressare anche quando recuperano il possesso. Nel secondo tempo ci sarà più spazio.