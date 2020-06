Kiss Kiss Napoli: la Roma offre 20 milioni più Under per avere Milik

Su Milik ci sono le mire dei giallorossi e della Juve. Se il polacco decidesse di raggiungere Sarri, al Napoli arriverebbe Bernardeschi

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha dato alcune informazioni di mercato. In particolare per quanto riguarda il futuro di Milik.

“Vi do alcune notizie di calciomercato. Milik potrebbe avere il desiderio di raggiungere Sarri alla Juventus. In tal caso arriverebbe a Napoli l’esterno Federico Bernardeschi. La Roma è interessata al polacco e propone 20 milioni più Under. Bisogna capire se Milik ha intenzione di approdare alla corte di Paulo Fonseca“.