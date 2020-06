Il Napoli è disposto a spendere 25 milioni per Under, si tratta con la Roma

Su Repubblica Napoli. Il club di De Laurentiis pensa al futuro. L’accordo per il 23enne giallorosso ancora non c’è, ma si lavorerà per cercare l’intesa

Josè Maria Callejon ha prolungato il suo contratto con il Napoli fino alla fine del campionato. In cambio avrà una copertura assicurativa che lo tutela di fronte ad un eventuale infortunio. Ma l’addio è solo rimandato e il Napoli lavora già al suo futuro. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il club di De Laurentiis ha iniziato a trattare con la Roma per Cengiz Under. L’accordo ancora non è stato raggiunto, ma il Napoli è disposto a spendere 25 milioni.

