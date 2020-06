Keita Balde: “Volevo che la mia donazione rimanesse anonima”

Keita Balde è tornato sul suo gesto con cui ha aiutato 200 braccianti senegalesi che lavorano in Spagna a trovare una sistemazione per la notte, in un’intervista a El Mundo. L’attaccante ex Lazio ha spiegato che inizialmente sarebbe voluto rimanere un benefattore anonimo.

Vivevano in condizioni disumane. Dormivano per strada, in scatole di cartone; lavoravano 13 ore al giorno e venivano pagati 25 euro, che erano sufficienti per il cibo, ma non per trovare un posto per dormire. Sono persone che vengono a lavorare, si guadagnano il pane. E in Spagna abbiamo bisogno che le persone raccolgano i frutti dai campi. Ne abbiamo bisogno. Ma se non trattiamo bene le persone… Alcuni hotel sono stati chiusi a causa del coronavirus, ma altri hanno rifiutato di accoglierli. Volevo che il mio aiuto fosse anonimo, ma date le difficoltà che abbiamo avuto, ho dovuto metterci la faccia.