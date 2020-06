Messi, lesione all’adduttore? Barcellona in silenzio

Il Corsport: la tv catalana rivela che la diagnosi sarebbe già stata confermata da una risonanza magnetica. Una tegola per la squadra di Setien

Il Corriere dello Sport scrive dell’infortunio di Messi. Mercoledì l’attaccante non aveva partecipato all’allenamento. Il Barcellona aveva fatto sapere che era tutto sotto controllo e che fosse solo una tecnica di prevenzione. A inizio stagione Messi era stato fermo due mesi per un problema al soleo e si voleva evitare succedesse ancora.

La tv catalana TV3, però, ha fatto scattare l’allarme parlando di “lesione all’adduttore della gamba destra”. Un infortunio durante l’allenamento di martedì. Ieri As dava Messi out per una decina di giorni.

Il quotidiano sportivo scrive che la diagnosi ipotizzata da TV3

“sarebbe già stata confermata attraverso una risonanza magnetica. Il Barça per ora non ha pubblicato comunicati medici ufficiali, che in ogni caso devono sempre essere preceduti dall’autorizzazione del diretto interessato, ma secondo i media locali la società avrebbe negato che Lionel sia stato sottoposto a qualsiasi tipo di esame specifico. L’arcano sarà svelato già oggi”.

Questa mattina, infatti, la squadra di Setien tornerà ad allenarsi dopo il giorno di riposo.

“Se il sei volte Pallone d’oro non dovesse spuntare in mezzo ai compagni, gli aficionados locali sarebbero autorizzati a preoccuparsi sul serio. Il 13 giugno, infatti, è fissata la trasferta di Maiorca, prima tappa del lungo testa a testa di 11 giornate che vede i campioni di Spagna giocarsi l’ennesimo scudetto con gli eterni rivali del Real, che inseguono a due lunghezze di distanza”.