Incontro Spadafora-Sky: “si cerca di individuare una soluzione condivisa dalle parti”

Oggi il ministro dello Sport ha incontrato l’ad di Sky. Il ministero informa con una nota che l’incontro “si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha incontrato oggi Maximo Ibarra, amministratore delegato Sky Italia e il direttore delle relazioni esterne ed istituzionali, Riccardo Pugnalin. Il ministero ha pubblicato una nota in cui dà qualche notizia dell’incontro.

La nota recita che

«si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione, allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport».

Spadafora spinge da tempo per le partite in chiaro, ma occorrerebbe una deroga alla Legge Melandri sui diritti tv. Resta da capire su quale rete saranno trasmesse le partite, se autorizzate e se sarà accettata la modalità della diretta gol. Mediaset e Rai, intanto, si sono già fatte avanti per avere spazio.