Il Times: per lo United Raiola è l’unico a voler portare Pogba via da Manchester

Il quotidiano ritiene che il centrocampista continuerà nella stessa squadra per la prossima stagione anche perché Solksjaer lo considera uno dei calciatori chiave

Secondo quanto riportato dal Times, le voci che vorrebbero Pogba in partenza dal Manchester United non sarebbero vere. Il quotidiano britannico ritiene che si aMino Raiola l’unico a voler far partire il centrocampista e che stia premendo per questo .

Il Manchester United è certo che il Real Madrid e la Juventus, le squadre che hanno dimostrato maggiore interesse per Pogba, non siano al momento così interessate al giocatore a causa della crisi economica causata dal coronavirus.

Il Times ritiene che in questa situazione, Pogba continuerà a giocare anche la prossima stagione al Manchester United anche perché Solksjaer lo considera uno dei calciatori chiave della squadra per la prossima stagione e non vuole che Pogba se ne vada