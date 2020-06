Il tecnico del Valencia su Torres: “Parliamo spesso del suo rinnovo, vorrei che restasse”

L’allenatore del Valencia, Albert Celadesa nella conferenza di presentazione del derby di domani contro il Levante al Mestalla, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni di mercato su Ferran Torres che sarebbe uno degli obiettivi del Napoli

Ha parlato con Ferran Torres del suo rinnovo?

“Sì, ho parlato con Ferran, lo faccio spesso. È chiaro che l’incertezza non è mai buona per lavorare, qualunque sia il lavoro, ma lo vedo bene, a parte l’incidente che ha avuto la scorsa settimana con i punti che gli sono stati messi sul ginocchio, sta bene, ha lavorato bene durante l’allenamento e anche a casa perché è venuto in ottima forma. Il consiglio che posso dargli è quello di giocare e divertirsi: è un giocatore fantastico che può crescere ancora tanto. Ha una grande mentalità, vorremmo tutti che rimanesse, ma vedremo cosa succede”