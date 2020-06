Il Napoli ha chiesto al Valencia Ferran Torres per il post-Callejon

Lo scrive Mundo Deportivo. L’attaccante va in scadenza a giugno 2021, a nulla hanno portato, finora, le trattative per il rinnovo. Ha una clausola da 100 milioni

Mundo Deportivo riporta le voci di mercato secondo cui il Napoli avrebbe chiesto al Valencia Ferran Torres.

L’attaccante ventenne va in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e il club spagnolo prova da mesi a lavorare al suo rinnovo, ma senza alcun esito.

Il club di De Laurentiis vorrebbe il calciatore per sostituire Callejon, che è dato in partenza.

“Il Valencia è consapevole del fatto che se vuole ottenere una grossa somma per il giocatore è ora o mai più, poiché con il passare dei mesi i club che mostrano interesse saranno avvantaggiati per ottenere un trasferimento al ribasso. La clausola di recesso dell’attaccante è di 100 milioni di euro, sebbene il club valenciano sappia che non sarà possibile ottenere entro pochi mesi quella cifra che il calciatore può negoziare liberamente con qualsiasi altro club”.