Il sindaco di Verona: “Astio tra le tifoserie? Non è che i veronesi a Napoli vengono trattati meglio”

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Verona è lì, piana zona Europa League e e ce la giocheremo fino alla fine. Sarà dura non essere allo stadio in questo momento, ma seguo comunque la squadra costantemente. La ricetta vincente del Verona ha un nome ed un cognome: Ivan Juric. La rosa che ha l’Hellas non è da posizioni alte, ma il tecnico è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori”.