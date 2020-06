Il Real Madrid vuole offrire al Napoli Jovic o James in cambio di Fabian

Lo scrive Mundo Deportivo. Il Napoli chiede 100 milioni per lo spagnolo e il club di Florentino Perez pensa a delle contropartite per ridurre il costo. Ma il Napoli vuole solo soldi

Mundo Deportivo scrive di Fabian Ruiz. Il Real Madrid non vuole mollare lo spagnolo, anche se il suo approdo al club di Florentino Perez è difficile. Innanzitutto, il Napoli lo considera incedibile e ha già chiarito che uscirà solo con in presenza di un’offerta “indecente”. Offerta che dovrebbe partire da 100 milioni di euro. Importo che, il Real, non intende pagare.

“L’unico modo per il Real Madrid è quello di includere giocatori nell’operazione, come Jovic o James, ma a Napoli non vogliono includere nessuno nell’operazione di Fabián Ruiz. Vogliono solo soldi e anche se è vero che sono interessato a Jovic, il piano non è quello di mescolare le due operazioni“.

Gattuso, scrive il quotidiano, considera Fabian la chiave della sua squadra e non vuole acconsentire al suo trasferimento.

“Nel frattempo, il giocatore andaluso non accetta ancora le proposte di rinnovo presentate dal Napoli con cui ha un contratto fino al 2023”.