Il Napoli punta a Todibo per sostituire Koulibaly

Secondo il Mundo Deportivo il club azzurro sarebbe l’ultimo ad essersi inserito nella corsa per il centrale difensivo del Barcellona

Todibo è considerato un prezioso investimento per rimpinguare le casse del Barcellona. Club di Premier League, Italia, Francia e Germania hanno mostrato infatti grande interesse per il centrale francese. L’ultimo ad aderire all’offerta per Todibo è stato Napoli secondo quanto riporta oggi il Mundo Deportivo

Il gruppo guidato da Gattuso, curiosamente rivale del Barca nell’ottavo di Champions League, pensa a Todibo per sostituire Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese infatti sembra prossimo a lasciare gli azzurri e il prezzo fissato dai blaugrana, circa 25 milioni, per Todibo potrebbe andare bene a De Laurentiis

L’interesse di Napoli per Todibo non è nuovo. Prima che il Barca riuscisse ad acquistarlo nella scorsa stagione, il club azzurro aveva messo gli occhi su di lui