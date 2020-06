Corsport: il Napoli prosegue sulla retta via della “gattusizzazione”

In questo campionato diversamente uguale, secondo il Corsport, non c’è nulla di scontato e questo lo rende finalmente calcio autentico

“Un campionato diversamente uguale”

così Roberto Perrone sul Corriere dello Sport definisce il calcio italiano dopo la ripresa. Non c’è nulla discontato, al di là della precarietà del momento, nel nostro campionato, al contrario di quelli esteri in cui la lotta è ristretta ai soliti noti. È un campionato in cui c’è finalmente la possibilità di divertirsi. Uno scenario in cui la Juve si riconferma prima con le sue solite insicurezze e quel senso di indefinitezza così strano per chi domenica la classifica. La Lazio macina punti e perde con l’Atalanta, l’unica squadra con cui poteva perdere, mentre l’Inter continua nella sua precarietà.

Il Napoli prosegue sulla retta via della “gattusizzazione”