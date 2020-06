Grandi festeggiamenti in città per la vittoria della Coppa Italia da parte della formazione di Rino Gattuso

Grandi festeggiamenti per le strade di Napoli dopo la vittoria contro la Juventus di Maurizio Sarri. Subito dopo il rigore messo a segno da Milik un lungo carosello di auto e motorini è partito per festeggiare gli azzurri con poco rispetto talvolta per il distanziamento sociale imposto dall’emergenza per il coronavirus