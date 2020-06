Il Napoli vince la sesta Coppa Italia! Battuta 4-2 la Juventus ai calci di rigore

Dopo il successo del 2014, gli azzurri alzano di nuovo la Coppa Italia: è la terza dell’era De Laurentiis

Dopo sei anni e per la sesta volta il Napoli vince la Coppa Italia. La squadra di Gattuso ha sconfitto la Juventus ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Per i bianconeri fatali gli errori in avvio di serie per Dybala (parato da Meret) e Danilo (alto), mentre nessun errore per gli azzurri con Milik che segna l’ultimo tiro dal dischetto.