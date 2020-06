Il ministro dello Sport spagnolo convoca Messi per conoscere le preoccupazioni dei calciatori

L’incontro è previsto per martedì. Insieme a lui sono stati convocati i capitani di Atletico Madrid, Barcellona e Valencia, le quattro squadre che quest’anno hanno giocato la Champions

Il ministro dello Sport spagnolo, Manuel Rodriguez Uribes ha convocato i capitani di Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Valencia per conoscere le preoccupazioni dei calciatori a dieci giorni dall’inizio del campionato. Lo scrive Olè. Messi, Sergio Ramos, Koke e Dani Parejo, dovranno farsi portavoce dei dubbi dei loro compagni di squadra, in qualità di leader dei rispettivi spogliatoi.

L’incontro si terrà martedì. Il ministro ha convocato i rappresentanti delle quattro squadre che quest’anno hanno giocato in Champion. Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid sono ancora in corsa. Mentre il Valencia è stato eliminato ai sedicesimi. L’unica delle quattro squadre ad aver già conquistato i quarti è l’Atletico. Le altre due rimaste in corsa devono ancora disputare la partita di ritorno della fase ad eliminazione diretta.