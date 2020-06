Il manager dell’Hertha Berlino: «Finora ho fatto 12 tamponi, ma ne vale la pena»

Nello Di Martino a La Stampa: «Due aerei e due bus, e che fatica trovare le bottigliette numerate in panchina. A porte chiuse molti rendono di più. Nuovo positivo? La federazione ci ha invitato ad aggregare i giovani, non si sa mai».

Su La Stampa un’intervista a Nello Di Martino, ex portiere e storico manager dell’Hertha Berlino. Racconta il nuovo calcio della Bundesliga. Un calcio diverso, a cui bisogna adattarsi, «ma i giocatori sono felici».

Se il Paese riprende, dice, è giusto che riprenda anche il calcio. Il protocollo? Rigidissimo, assicua.

« Le dico solo che sono a 12 tamponi da inizio marzo . Due per partita: martedì e venerdì se giochiamo nel weekend, sabato e martedì se c’è l’infrasettimanale. Non piacevole ma ci si abitua».

Stesso discorso per gli altri aspetti del protocollo. Come doppio bus e doppio aereo.

« Viaggiamo su voli privati, ora ne servono due . Come due sono gli spogliatoi, senza catering: dopo la partita il cuoco prepara i box e si mangia sul pullman. Almeno in settimana abbiamo ripreso a pranzare a gruppi di quattro, distanziati di un metro e mezzo».

Dopo le partite ufficiali ci si fa la doccia quattro alla volta, «ma voglio vedere chi controlla». Invece, dopo gli allenamenti ci si lava a casa.

Di Martino racconta le altre difficoltà.

«Sembra una cavolata, ma in panchina abbiamo le bottigliette numerate e non è facile trovare subito quella giusta per chi viene a bere. Con tutte quelle telecamere…».