Il Liverpool potrebbe festeggiare il titolo nel parcheggio di Goodison Park (stadio dell’Everton)

In Inghilterra hanno un po’ di problemi ad adattare i “vecchi” stadi alle linee guida per il coronavirus. Non c’è spazio. La squadra di Klopp, ospite dell’Everton, finirà nel parcheggio dello stadio

In Inghilterra hanno un po’ di problemi ad adattare i “vecchi” stadi alle esigenze delle misure di sicurezza per il coronavirus. Non c’è spazio per garantire il distanziamento negli spogliatoi, per esempio. E questa cosa potrebbe avere conseguenze inaspettate. Una su tutte: il Liverpool potrebbe finire per festeggiare il titolo inseguito da 30 anni in un parcheggio.

La squadra di Klopp ha la sua prima chance per ottenere la vittoria aritmetica del campionato in trasferta, in casa dell’Everton, il 21 giugno. Ma gli spogliatoi di Goodison Park non sono in linea… con le linee guida. Per cui, scrive il Daily Mail, sarà molto probabilmente allestita una struttura temporanea per gli ospiti, nel parcheggio dello stadio. Insomma, se il Liverpool vincesse, si ritroverebbe a fare la meritata baldoria in un prefabbricato, dentro un parcheggio dietro Park End, senza tifosi.

Tra gli altri club coinvolti in questo tranello tecnico c’è il Manchester United. All’Old Trafford entrambe le squadre potrebbero essere costrette a cambiarsi negli spogliatoi prima di dirigersi verso un’area separata – con ogni probabilità una sala aziendale – prima di scendere in campo.

Stessa situazione per il Crystal Palace a Selhurst Park, e per l’Aston Villa, che sta prendendo in considerazione l’uso della sala multimediale come spogliatoio di fortuna. Il Burnley ha installato una stanza temporanea per gli ospiti accanto allo spogliatoio esistente. A Norwich, entrambe le squadre si cambieranno in aree aziendali prima di scendere una scala e trovarsi nello stretto tunnel del Carrow Road. Il Chelsea e il Leicester sono alla ricerca di alternative.