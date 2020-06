Il Liverpool è campione d’Inghilterra dopo 30 anni (e una pandemia)

La sconfitta del Manchester City regala alla squadra di Klopp il 19esimo titolo in 128 anni di storia, chiudendo così una stagione di gloria quasi annullata per il coronavirus

C’è chi perde scudetti in albergo e chi vince titoli sul divano. In contumacia, il Liverpool è campione d’Inghilterra dopo 30 anni (e tre mesi di pandemia), senza nemmeno scendere in campo a vidimare l’ultimo step verso la gloria di una stagione un po’ malandata: è bastato che il Manchester City perdesse 2-1 contro il Chelsea, e grazie ai 23 punti di vantaggio (ieri aveva battuto 4-0 il Crystal Palace) si prende aritmeticamente la Premier League.

Per i Reds si tratta del diciannovesimo titolo in 128 anni di storia, ma da quando esiste la Premier così come la conosciamo, dal 1992, non c’era mai riuscito. L’ultima volta è datata 1990 e in panchina c’era lo scozzese Kenny Dalglish. Stavolta invece c’è un mito del calcio moderno: Jurgen Klopp. Che a precisa domanda “riesci a descrivere a parole cosa significa questo titolo per il Liverpool, dopo 30 anni?” ha risposto semplicemente “No”.

LOOK AT ANFIELD! 30 YEARS! 🏆 pic.twitter.com/SjquHKO6Ke — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 25, 2020