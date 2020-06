Come riporta Repubblica, in caso di un nuovo positivo, la mattina della prima partita successiva al rilevamento di un positivo a tutta la squadra sarà fatto un tampone dall’esito rapido

Come riporta Repubblica, cambiano le indicazioni del Cts riguardo all’eventualità che si scopra un positivo al coronavirus in una delle squadre della Serie A nella seconda parte del campionato che sta per ripartire.

Il Comitato tecnico scientifico del governo ha deciso: in caso di un positivo fra giocatori e staff, non sarà necessario che l’intera squadra vada in quarantena per due settimane.

Sposando il modello già applicato dalla Bundesliga, per cui solo chi risulta contagiato dovrà fermarsi, ma la mattina della prima partita successiva al rilevamento di un positivo nel gruppo squadra (calciatore o collaboratore che sia), a tutti gli altri sarà fatto un tampone dall’esito rapido, di modo da riscontrare eventuali altre contagi.

Questo significa che la Serie A ha meno possibilità di un nuovo stop del campionato e potrebbe riuscire ad evitare i tanto odiati playoff