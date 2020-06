Il capo dei medici Figc: «I calciatori positivi non hanno avuto danni cardiaci né respiratori» 

Al CorSport: «Sono stati asintomatici o paucisintomatici. Le tac polmonari hanno dato tutte risultati negativi. Pubblico negli stadi? Se i contagi non risaliranno, nelle prossime settimane qualcuno potrebbe entrare»

Il Corriere dello Sport intervista Paolo Zeppilli, capo della commissione medica della Figc. Si esprime, tra le altre cose, sul ritorno del pubblico allo stadio.

«Se i contagi non risaliranno, è possibile nelle prossime settimane qualcuno possa entrare a vedere le partite. Il calcio così tornerebbe ad essere più vero».

Non fa previsioni, ribadisce la necessità di «andare per step perché il virus “gira” ancora, in alcune regioni di più e in altre meno».

In Serie A ci sono 18 giocatori che sono risultati positivi al Covid-19. Zeppilli dà qualche informazione sulle loro condizioni.

«I giovani calciatori che hanno contratto il virus, ma sono stati asintomatici o paucisintomatici, non hanno avuto né danni cardiaci e né respiratori tanto è vero che le tac polmonari alle quali sono stati sottoposti hanno dato tutte risultati negativi. Diverso il discorso per i pazienti finiti in terapia intensiva o sub intensiva. Ma per fortuna non è il caso di nessuno dei nostri calciatori. Presto su questo tema sarà pubblicato uno studio fatto dai miei collaboratori del reparto di Medicina dello Sport del Gemelli, diretto ora dal professor Palmieri».