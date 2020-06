Il biografo di Zidane: “Per il futuro lo vedo in un club storico, come la Juventus o il Bayern”

Il giornalista Frédéric Hermel ha scritto un libro intitolato semplicemente “Zidane”, che è appena uscito, in cui raccoglie diverse confessioni che il Pallone d’Oro 1998 gli ha fatto nel corso della sua carriera.

“Mi ha lasciato attonito una cosa che mi ha raccontato una volta, quando ero in aereo con lui e con Di Stefano, dopo una cerimonia del Pallone d’Oro. Parlavamo della vita al di fuori del calcio e lui mi ha detto: ‘Sono terrorizzato di una cosa: che i miei figli diventino dei piccoli idioti’. In quella frase ho visto la paura di un padre famosissimo che voleva proteggere i suoi figli e insegnare loro i valori giusti. E infatti va ai colloqui scolastici come un padre normale, è papà Zinedine”.

L’esperienza, quella del tecnico che ha anni di spogliatoio alle spalle per cui sa come parlare ai suoi uomini

“Zizou mi ha detto una cosa importante: ‘Non mi frega nessuno, ho 18 anni di spogliatoio alle spalle. Io so quello che vuole il calciatore, tre giorni di ritiro o un discorso di un’ora lo ammazzano. I messaggi vanno dati in due o tre frasi, poi parlaci quando è in campo’. Ha esperienza sia come calciatore che come allenatore e ha avuto maestri come Lippi e Ancelotti, da questo punto di vista è molto italiano”.