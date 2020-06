I video motivazionali dei familiari che Gattuso ha mostrato ai calciatori del Napoli

Li ha mostrati poco prima di scendere in campo. È l’idea che utilizzò Ancelotti a Madrid prima della finale che portò alla Décima

Niente al caso, è stato questo il mantra di Rino Gattuso per prepararsi alla finale di Coppa Italia che si è disputata ieri sera contro la Juve. E proprio per questo, come riporta la redazione di Sky Sport il tecnico del Napoli aveva fatto preparare dei video motivazionali dalle famiglie dei calciatori, mostrati alla squadra a poche ore dalla sfida alla Juventus.

Un modo per caricare i suoi ragazzi che evidentemente ha dato i suoi frutti. Un esperimento già utilizzato dal mister prima di un big match con il Foggia ai tempi del Pisa in Serie C. Un metodo che in realtà ha appreso da Carlo Ancelotti: fu lui a utilizzarlo a Madrid prima della vittoria della Décima.