I tifosi della Juve contro Sarri: «Se dovessimo andare in B, ti chiamiamo per le promozioni»

Scatenati su Twitter: «Finalmente hai fatto vincere un titolo al Napoli». «In un solo anno ha trasformato la Juventus in una squadra perdente»

La sconfitta della Juventus contro il Napoli è la seconda finale, su due, persa da Maurizio Sarri alla Juventus. I tifosi bianconeri scatenati su Twitter.

Se non hai un gioco non segni mai, se non segni mai non vinci e se non vinci sembrano tutti scarsi. E questo per un motivo molto semplice… 👇🏻 P. S. Si prenda la responsabilità anche chi ha fatto la folle scelta di prendere #Sarri #JuveNapoli pic.twitter.com/y7I8XxYpRa — Matteo Caronni (@MCaronni) June 17, 2020

Oh, rispettate Sarri!!! Ha fatto 8 promozioni in Italia!!! Sarri, se mai dovessimo tornare in B…

…no, lascia stare. Nemmeno in B ti vorrei come allenatore della Juve. — Nonsonoio (@nonsonoioseitu) June 17, 2020

(Sarri è finalmente riuscito a far vincere qualcosa al Napoli)#NapoliJuventus — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) June 17, 2020

Sarri ha fatto qualcosa di straordinario in un solo anno:

ha trasformato la Juventus in una squadra perdente.

Complimenti Maurizio.#SarriOut #NapoliJuventus — JOSHI⚪️⚫️ (@joshi_1897) June 17, 2020

“Ho cacciato un fenomeno come Allegri per portare una pippa come Sarri. Ora batterò il pugno sul petto per dimostrarmi juventino vero”#NapoliJuventus pic.twitter.com/EoYskl1yVF — Alessandro Marinuzzi (@AlexMarinuzzi91) June 17, 2020

chiedo rispetto per maurizio sarri, allenatore che ha fatto 8 promozioni da una categoria all’altra, non dite che non ha vinto niente in italia che si arrabbia — Releo (@_Releo) June 17, 2020

Giocata male, con poche idee realizzate male e lentamente. Il Napoli l’ha voluta di più e alla fine ha meritato.

Non è manco la scusa dell’inattività, perché la Juve giocava così anche 3 mesi fa, anche 5. — Willy Signori (@willy_signori) June 17, 2020