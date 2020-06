Zanardi travolto da un camion. Molto grave, in ospedale in codice 3

Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E’ stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l’elisoccorso.

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante.

Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Secondo gli aggiornamenti che riporta RTL 102,5

